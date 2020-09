Graaf Claus naar beruchte kostschool ’Colditz met kilts’

Graaf Claus, de zoon van prins Constantijn en prinses Laurentien, maakt zijn middelbare school de komende twee jaar af aan Gordonstoun, de gerenommeerde internationale kostschool in Schotland waar ook prins Charles naartoe ging. Ⓒ ANP/HH

Graaf Claus, de zoon van prins Constantijn en prinses Laurentien, gaat zijn middelbare school afmaken in de Schotse Hooglanden. De keuze voor kostschool Gordonstoun is opmerkelijk. De Britse kroonprins Charles had een ellendige tijd op de, toen nog, Spartaanse opleiding. Hij noemde de plek later ’Colditz met kilts’.