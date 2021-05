Mads Mikkelsen vond het moeilijk om Johnny Depp te vervangen

„Ik ben die gast die in de schoenen moet staan die iemand anders al heeft gedragen. Het is moeilijk om dan na drie maanden filmen binnen te komen en op die manier iemand te moeten vervangen”, zegt Mads. „Maar iedereen deed z’n best om mij me thuis te laten voelen. Ze kwamen allemaal even bij mijn trailer langs.”

Johnny Depp kwam vorig jaar in een negatief daglicht te staan, nadat hij de Britse tabloid The Sun had aangeklaagd wegens smaad omdat hij in een artikel uit 2018 een „vrouwenmishandelaar” werd genoemd. Een rechter oordeelde dat onvoldoende is bewezen dat er in het artikel sprake is van smaad en dat Johnny zijn ex-vrouw Amber Heard in elk geval in twaalf gevallen wel degelijk had mishandeld. Filmstudio Warner Bros. vroeg Johnny vervolgens zijn rol neer te leggen.