Netta: ’Duncan Laurence moet niet gaan pleasen’

„Het sleurt je weg bij de essentie van artistieke vrijheid: het volgen van je eigen gevoel, je eigen passie”, zegt Netta in het AD. Volgens haar kan ze door haar winst niet meer lukraak muziek maken omdat alle ogen op haar gericht zijn.

„De Eurovisiefans houden van me, zeker, maar blijven ze ook van me houden als ik iets totaal anders doe? Dat is nog maar de vraag”, aldus de zangeres. „Dus nu is het mijn persoonlijke missie terug te keren naar aarde, terug te keren naar mezelf. En dat hele Eurovisie even vergeten, er geen fuck meer om geven wat anderen denken.”

Dat is ook het advies dat ze Duncan het liefst wil meegeven. „Ik breng nu een single uit waarvan mensen misschien vinden dat hij niet bij me past, heel gevoelig, intiem, en dat is riskant. Maar ik neem die vrijheid, wat anders slaat de rot toe.”