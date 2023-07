Tante Gert van ’t Hof was een van de eerste Oranje Leeuwinnen: ’Moesten eigen shirts wassen’

Sportverslaggever Gert van ’t Hof (49) was nog niet eens geboren toen zijn tante Rachel Hokke (79) furore maakte in het eerste Nederlandse vrouwenelftal. Terwijl hij straks voor de NOS de vorderingen van onze Oranje Leeuwinnen tijdens het WK voetbal presenteert, volgt de pionier uit zijn familie, zelfs ’s nachts, de wedstrijden thuis. Er is wederzijdse trots.

Gert van 't Hof en zijn tante Rachel Hokke Ⓒ Roel Dijkstra