Harry en William reageren op overlijden prins Philip

Kleinzoon William, de oudste zoon van prins Charles, noemt zijn opa een voorbeeld. Hij kwam als eerste kleinkind met een reactie op het overlijden vrijdag van de 99-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth.

„Het honderdjarige leven van mijn grootvader staat in het teken van dienstbaarheid, aan zijn land en het Gemenebest, aan zijn vrouw en de koningin, en aan onze familie”, zegt William. „Ik voel me gelukkig dat hij mij niet alleen als voorbeeld de weg heeft gewezen maar ook dat hij er altijd was, zowel in goede als in slechte tijden.”

„Ik koester de speciale herinneringen die mijn kinderen voor altijd aan hun overgrootvader zullen hebben als ze weer mee mochten in zijn koets en zijn aanstekelijke gevoel voor avontuur en zijn ondeugende gevoel voor humor”, aldus William. Zijn vrouw Catherine en hij „zullen altijd doen wat hij gewild zou hebben en blijven de koningin de komende jaren steunen. Ik zal mijn opa missen maar ik weet dat hij wil dat we doorgaan.”

Prins Harry

Prins Harry, de jongere broer van William, zal zijn grootvader Philip vooral herinneren als opa. Hij prijst hem voor zijn geweldige humor en toewijding, zo laat hij weten.

„Mijn opa was een man van dienstbaarheid, eer en geweldige humor. Hij was authentiek, scherpzinnig en kon altijd de aandacht vasthouden vanwege zijn charme, zeker omdat je nooit wist wat hij nu weer zou zeggen”, zegt Harry. „Hij zal altijd worden herinnerd als de langst dienende prins-gemaal, een gedecoreerd militair, een prins en een hertog. Maar voor mij was hij mijn opa: de baas van de barbecue, de grappenmaker en brutaal tot het einde.”

„Hij was met ongeëvenaarde toewijding de rots in de branding van de koningin, stond 73 jaar aan haar zijde en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan wetende dat hij, met een biertje in de hand, zou zeggen: ’schiet een beetje op’. Dus wat dat betreft: opa, bedankt voor je dienstbaarheid, je toewijding aan oma en dat je altijd jezelf was.”

Harry, die tegenwoordig met zijn vrouw Meghan en kind in Amerika woont, arriveerde zondag in het Verenigd Koninkrijk om bij de uitvaart te kunnen zijn. De komende dagen moet hij in quarantaine in verband met de coronamaatregelen. Zijn echtgenote komt niet naar de begrafenis omdat ze zwanger is.