Dit is de populairste Netflix-serie van 2019

Opvallend is dat The Witcher op plek twee staat in de meest bekeken series in de Verenigde Staten. De serie kwam pas op 20 december op Netflix te staan, wat betekent dat in een uitzonderlijk korte tijd een gigantisch aantal mensen de fantasyshow hebben bekeken. Ook The Umbrella Academy, Dead to Me en het tweede seizoen van You waren immens populair bij Amerikaanse kijkers.

De meest bekeken films na Murder Mystery waren 6 Underground, The Incredibles 2, The Irishman en Triple Frontier. Ook documentaires deden het goed. Zo keken de meeste Amerikanen naar The Ted Bundy Tapes, Our Planet, Fyre en de Beyoncé-docu Homecoming.