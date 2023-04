The Script verbreekt stilte rondom overlijden gitarist Mark Sheehan (46)

In een bericht op Instagram schrijft de bassist dat hij moeite heeft om woorden te vinden die goed genoeg zijn om te reageren op het overlijden van zijn bandlid. „Een zeer loyale en toegewijde familieman, echtgenoot, vader, broer en vriend. Een man die me liet zien dat doorzettingsvermogen, geloof, toewijding en harde inzet lonen in de muziekindustrie!”, schrijft Sargeant.

Tekst gaat verder onder Instagrampost.

Op vrijdag liet de band op hun Instagramaccount weten dat de gitarist is overleden. De precieze doodsoorzaak blijft vooralsnog onbekend.