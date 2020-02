Marlijn Weerdenburg worstelt met pestverleden

Akyol vroeg Weerdenburg naar haar drukke werkzame leven en waarom ze zoveel doet. „Ik wil gewoon erkenning, ik wil gezien worden”, antwoordde ze. „Ik werd thuis wel gezien, maar op school werd ik gepest. Dat doet echt iets met je als kind.”

De actrice heeft het gevoel zich extra te moeten bewijzen ten opzichte van haar vroegere plaaggeesten. „Ik wil laten zien dat ik het wel waard ben en dat zij ernaast zaten. Dat gat wordt nooit gedicht. Dat klinkt heel dramatisch”, snikte Marlijn terwijl ze haar tranen de vrije loop liet.

Door gepest te worden is haar leven veranderd, meent Weerdenburg. „Ieder kind krijgt een moment in zijn leven waarin hij of zij een klap krijgt. Dan verlies je die losheid en vrijheid.”