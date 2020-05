Thaise koning na bezoek aan echtgenote weer in Beieren

Volgens paleisbronnen heeft de koning de afgelopen dagen doorgebracht bij zijn echtgenote koningin Suthida, die in het Zwitserse Engelberg woont. Het koningspaar zou vorige week gezamenlijk de eerste verjaardag van hun huwelijk hebben gevierd.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat koning Vajiralongkorn en koningin Suthida afgelopen weekeinde naar Bangkok zouden vliegen om een aantal nationale feestdagen op te luisteren, waaronder afgelopen maandag Kroningsdag en woensdag de belangrijke boeddhistische feestdag Visakha Bukha. Een week geleden liet de Thaise regering nog weten dat die gewoon gevierd zouden worden, ondanks de geldende beperkingen vanwege de coronacrisis. Later in de week werden de feestdagen echter alsnog geschrapt. Koning Vajiralongkorn had daarom ook geen reden meer om naar Thailand te komen.

Hij heeft dit jaar slechts vier dagen in eigen land doorgebracht. Het laatste bezoek op 6 april duurde minder dan 24 uur.