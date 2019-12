De onbeantwoorde vragen van het huwelijk van Beatrice

Het is nog maar de vraag of het huwelijk tussen prinses Beatrice en haar verloofde Edoardo Mapelli Mozzi doorgaat. Ⓒ Hollandse Hoogte

Door alle tumult rond prins Andrew is het aanstaande huwelijk van zijn dochter Beatrice in grote onzekerheid gebracht. Want alsof de beschuldigingen van misbruik tegen haar eigen vader nog niet erg genoeg zijn, zouden deze OOK haar huwelijk in gevaar kunnen brengen...