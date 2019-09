Harry Sacksioni viert 70e verjaardag met drie programma’s

De muzikant maakt vanaf september tot en met december deel uit van de voorstelling The Stones vs The Beatles Battle, waarin het verhaal, de hits en de vete van de twee grootste bands ooit, aan bod komen. De zangers zijn Syb van der Ploeg (Stones) en Edward Reekers (Beatles).

Sacksioni speelt van 12 december tot half februari de succesreprise van zijn soloprogramma Smoky Strings. Op vijf verschillende gitaren speelt hij composities die schuren tegen de blues, een groot funky-gehalte hebben of juist op een verstilde manier de snaren van zijn gitaren doen smeulen.

In maart 2020 gaat de gitarist op tournee met The Five Great Guitars met het programma Legends. Samen met Marcel de Groot, Jan Kuiper, Digmon Roovers en Zoumana Diarra speelt Sacksioni een prachtige mix van allerlei stijlen met nummers van onder anderen George Harrison, Stevie Wonder, Fleetwood Mac, Prince en The Allman Brothers Band.