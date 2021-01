Tanya Commandeur schrijft over Katendrecht in ’Rosa’s oorlog’

Tanya Commandeur: „Er is veel uit de oorlog onderbelicht gebleven.” Ⓒ Foto Anko Stoffels

Als het gaat over Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog, is dat meestal over het bombardement van mei 1940, dat het hart uit de stad sloeg. „Daarna wilden de Rotterdammers zo snel mogelijk weer door met hun leven”, zegt Tanya Commandeur, schrijfster van historische romans.