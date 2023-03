Eerste foto opgedoken van Jutta Leerdam en Jake Paul samen

Dat meldt een bron aan de Amerikaanse website TMZ, die door showbizz- en sportfanaten van over de hele wereld veelvuldig wordt bezocht. En zo is het liefdesleven van Jutta Leerdam in een klap in de felle spotlights gezet. „De nieuwe vrouw in het leven van Jake Paul is de prachtige Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam”, zo wordt zij geïntroduceerd, inclusief een fotogalerij vol sexy (bikini)plaatjes.

„Voor wie haar niet kent: ze is een superster-sprinter op het ijs, heeft Olympisch zilver gewonnen in 2022 en ze heeft verschillende wereldkampioenschappen op haar naam geschreven. De relatie met haar collega-sprinter Koen Verweij ging in augustus vorig jaar over. Jake was tot eind vorig jaar gebonden aan het model Julia Rose.”

Ook weet de bron, net als die van Privé eerder deze week al, te melden dat de twee kennis met elkaar hebben gemaakt via Instagram.

Jutta en Jake Paul, wiens bijnaam The Problem Child luidt door zijn bedenkelijke imago, zijn de afgelopen tijd al samen gezien op evenementen, maar wisten de schijn op te houden door apart naar buiten te komen bij weer een ander restaurant waar ze soupeerden. Nu zijn er eerste foto’s samen opgedoken, die zij deelden via hun Instagram Stories.

Hun vermeend samenzijn maken ze daarmee niet ’officieel’: het gaat om een aankondiging dat Jutta te gast is in een show van YouTube-ster Jake Paul, die ook aan de weg timmert als bokser. De twee kiezen vooralsnog voor bevestigen noch ontkennen!