Filmtheaters vertonen Oekraïense film Donbass

Donbass zal vanaf 3 maart te zien zijn. De film draait in onder meer Rialto in Amsterdam, LantarenVenster in Rotterdam, Hoogt on Tour in Utrecht en Lumière Cinema in Maastricht.

De film van regisseur Sergei Loznitsa uit 2018 gaat over de situatie in de regio Donetsbekken die is bezet door criminele bendes en pro-Russische separatisten. De groepen bevechten elkaar op straat en er heerst angst, woede en argwaan.