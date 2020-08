Tiffany Haddish roept vrouwen op te stoppen met seks

„Mensen vragen me altijd: ’Tiffany, wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen om iets te veranderen?”, begint de 40-jarige Haddish haar verhaal in The Tonight Show. „Wat ik in mijn act heb verwerkt, is iets waarvan ik denk dat het echt zou kunnen werken. Dat het systemische racisme zou veranderen, het onrecht dat we allemaal ondergaan. Ik denk dat alle vrouwen gewoon moeten stoppen met seks hebben. Iedereen, sluit gewoon je benen.”

De comédienne grapte dat deze tactiek eerder in de geschiedenis ook al eens is toegepast en voegde eraan toe: „Als elke vrouw gewoon zegt: ’Ik sluit mijn benen totdat er gerechtigheid is, totdat er verandering is’, dan wordt het geweldig.”