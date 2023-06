Henny Huisman vernoemt nieuwe teckel als eerbetoon naar Tina Turner

„Vandaag in St. Annaparochie (Fr.) onze nieuwe ruwharige tekkel *Tina* uitgezocht, vernoemd naar de onlangs overleden ⁦@tinaturner”, schrijft Huisman bij de foto. Volgens zijn baas kan het dier, naast de hoofdbewoners, ook nog rekenen op prima ander gezelschap. „Zij wordt vanaf half juli de vriendin van onze boerboel *Toos* en van onze hele familie!”, aldus Huisman.

Turner overleed eind mei na een lang ziekbed. De zangeres, die ook wel bekend stond als de Queen of Rock ’n Roll, beleefde haar muzikale hoogtepunt met name in de laatste drie decennia voor de eeuwwisseling. Ook in haar beginperiode in de jaren zestig en zeventig was ze erg populair, toen ze nog optrad met haar toenmalige echtgenoot Ike Turner.

Diezelfde glans hield haar solocarrière in de jaren erna. Toenmalige hits van de zangeres leverden haar verschillende Grammy Awards op. Turner sloot haar carrière in 2009 af na haar laatste wereldtournee.