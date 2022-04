’Zelfingenomen’ Oasis-zoon en Beatles-kleinzoon voor de rechter

Het drietal stond woensdag voor de rechter op verdenking van mishandeling. Daarnaast werden Gallagher en Ponte verdacht van racistische uitlatingen en hing laatstgenoemde een straf boven het hoofd voor vermeend diefstal van een blikje gin-tonic, ter waarde van twee euro. Geen van hen bekende schuld.

Het geweldsincident vond plaats op 17 mei 2019 in een kleine supermarkt, kort voor middernacht, toen personeelsleden Ponte in de kraag probeerden te vatten. Het model wilde een blikje gin-tonic mee naar buiten nemen, maar kon die niet afrekenen, aangezien op dat tijdstip geen alcohol meer mocht worden verkocht. Hij zou naar eigen zeggen hebben betaald voor een zakje noten van dezelfde prijs, die hij vervolgens achterliet in de winkel.

Rockiconen Ringo Starr (l.) en Liam Gallagher. Ⓒ Getty Images

Houdgreep

Kort daarna ontstond er een schermutseling tussen de drie jongens en het personeel, waarbij Gallagher en Starkey klappen en schoppen zouden hebben uitgedeeld. De kleinzoon van de iconische drummer werd naar verluidt minutenlang in de houdgreep gehouden door een van de medewerkers. De officier van justitie had ervoor gekozen geen bewijs mee te nemen naar de rechtbank van Wood Green, aangezien nieuw videomateriaal zou hebben aangetoond dat Starkey heeft gehandeld uit zelfverdediging.

Een van de personeelsleden is na het bestuderen van de beelden aangewezen als de agressor. Een beveiligingsmedewerker verklaart dat de situatie mede door het winkelpersoneel uit de hand is gelopen. „In mijn beleving hadden beide partijen er op een betere manier mee moeten omgaan.

Gallagher met Noah Ponte. Ⓒ Getty Images

Lieve vrede

Uiteindelijk is Ponte, na beraad van iets langer dan een halfuur, vrijgesproken van diefstal. Wel sprak rechter Joanna Greenberg het gezelschap streng toe. „Jullie gedrag, toen jullie naar binnen gingen, was absoluut niet oké. Het is voor personeel al moeilijk genoeg wanneer zelfingenomen jongemannen, die denken met slecht gedrag alles voor elkaar te kunnen krijgen, kort voor middernacht de winkel betreden. En dat is hoe jullie je hebben gedragen.”

Uiteindelijk kwamen ook Gallagher en Starkey er met een berisping van af. Wel moest het drietal beloven zich de komende twaalf maanden voorbeeldig te gedragen en de lieve vrede te bewaren. Doen ze dat niet, dan mogen ze 500 pond (bijna 600 euro) neerleggen.