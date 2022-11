Zangeres Roberta Flack (85) heeft ALS en kan nooit meer zingen

Flack scoorde in de jaren zeventig wereldhits met Killing Me Softly With His Song en The First Time I Ever Saw Your Face, waarvoor ze respectievelijk in 1973 en 1974 een Grammy voor lied van het jaar kreeg. De laatste jaren kampte ze al met gezondheidsproblemen. Zo kreeg ze in 2016 een beroerte maar sprak ze later wel de wens uit om nog terug te keren op het podium.

Ondanks haar ziekte wil Flack niet stilzitten. Ze is van plan actief te blijven „met haar muzikale en creatieve bezigheden”. Ook is de zangeres van plan om een kinderboek uit te geven.