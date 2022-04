Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog aflevering 8 BZV: ’We genieten alledrie echt van zo’n trio’

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

Nans (l.), Cora (m.) en Maud kijken verwachtingsvol naar Evert, die aanstonds een keuze gaat maken.

Het uur van de waarheid is daar voor boer Evert en zijn drie logées. Mag de intense Maud nog even in zijn zone blijven, zoals ze wil? Krijgt Cora haar kans op een huisje-boompje-beestje-boertje? Klopt het gevoel van Nans, dat hij haar wel leuk vindt? Drie paar priemende ogen kijken de verlegen, houten klaas aan over de keukentafel.