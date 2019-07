Hollywood rouwt om Rutger Hauer

Actrice Daryl Hannah, die Hauer’s tegenspeelster was in Blade Runner, zegt ’intens verdrietig’ te zijn na het horen van het nieuws. Ze noemt Hauer ’onvoorspelbaar, extreem menselijk, inspirerend en betoverend’. Ook memoreert ze op Twitter zijn ’tears in the rain’-speech aan het einde van de science fiction-film uit 1982.

Robert Rodriguez, met wie Hauer te zien was in Sin City, noemt hun samenwerking ’een van de hoogtepunten uit zijn carrière’. „Een werkelijk indrukwekkende verschijning voor de camera, maar ook een perfecte verhalenverteller”, twittert de 51-jarige acteur.

Ook Sam Neill roemt Hauer’s acteerprestaties. „Ik vocht tegen Rutger Hauer op het ijs”, schrijft Neill op Twitter over hun samenwerking voor de miniserie Merlin. „Dat kunnen niet veel mensen zeggen. Rutger, geweldige filmacteur en een prachtige schurk.”

Regisseur Richard Shepard noemt Hauer „een intense, gevaarlijke en charismatische acteur met donkere humor.” „Hij zal worden gemist.”