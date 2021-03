Meghan mocht eerder niet praten met Oprah

Begin 2018 belde Oprah de hertogin van Sussex al op om te vragen om een interview over de aanstaande bruiloft tussen haar en prins Harry, maar destijds moest Meghan verstek laten gaan, omdat ’het niet het juiste moment’ was. „Ik herinner me dat gesprek nog goed”, vertelt Meghan in de clip. „Ik mocht dat gesprek eigenlijk niet eens alleen met jou voeren toen. Er moesten mensen bij zijn.”

Opmerkelijk genoeg werd in januari 2020 ook al gespeculeerd over een allesonthullend interview met Oprah. Maar het heeft nog ruim een jaar geduurd tot het er dan eindelijk van kwam. Omdat ze inmiddels meer ervaring heeft en ’de mogelijkheid heeft om mijn eigen keuzes te maken’, besloot ze nu wel op het verzoek van Oprah in te gaan. „Ik had toen geen ja kunnen zeggen. Die keuze was niet aan mij.”

Oprah Winfrey spreekt met Meghan over haar leven als royal, haar huwelijk, het moederschap, haar werk voor goede doelen en hoe ze omgaat met de grote publieke druk. Later schuift prins Harry ook aan bij het gesprek. Hij vertelt onder meer over hun verhuizing naar de Verenigde Staten en over hun hoop en dromen voor de toekomst van het groeiende gezin.

Wim Dehandschutter, royalywatcher van Het Nieuwsblad, blikte eerder deze week vooruit op het interview: