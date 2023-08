Jaimie Vaes openhartig over alcoholgebruik: ’Het is een valkuil’

„Ik hou van alcohol, ik drink het liefst de hele dag door”, zegt Vaes, die met haar zoontje Lío op Ibiza woont en alleen voor werk terug naar Nederland komt. „En in mijn kringen is het volkomen normaal om overal een drankje bij te nemen, niemand kijkt ervan op als je bij het ontbijt een mimosa bestelt.”

De influencer en ex-vriendin van Lil Kleine is regelmatig in de sportschool te vinden en dat leven is niet goed te combineren met alcohol, stelt ze. „Het heeft een negatieve invloed op je lijf, en ook op je manier van eten de volgende dag”, zegt ze. „Ik wil niet zeggen dat ik nooit meer een drankje ga doen, maar op dit moment wil ik mijn gezonde levensstijl even vasthouden.”

Trots

Hoewel Vaes „een heftige tijd” achter de rug heeft, is ze heel erg trots op de manier waarop ze daar mee om is gegaan.

In februari 2022 kwamen beelden naar buiten waarop te zien is dat Vaes door haar ex-vriend Lil Kleine aan haar haren uit de auto werd gesleurd. Kort na het incident werd bekend dat het stel uit elkaar was. „Als ik terugkijk op waar ik vandaan kom en hoe ik me overal doorheen heb geslagen, denk ik: chapeau meid, dat heb je toch maar mooi gedaan”, stelt Vaes, die inmiddels met haar zoontje Lío op Ibiza woont. „Natuurlijk heb ik momenten gehad waarop ik me heel verdrietig en rot voelde, maar ik ben nooit bij de pakken neer gaan zitten.”

Vaes zegt trots te zijn op de manier waarop ze voor zichzelf en haar 4-jarige zoontje zorgt. „Ik ben nog niet helemaal waar ik heen wil, maar ik ben zeker op het goede pad ernaartoe.”