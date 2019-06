Keira is klokkenluider in bloedstollende film

Het verhaal is op waarheid gebaseerd. In 2003 heeft de 29-jarige Katherine Gun, die als vertaalster bij de geheime dienst werkte, geheime informatie over illegale activiteiten van de Verenigde Staten gelekt naar The Observer. Gun kreeg een e-mail onder ogen waarin de Verenigde Staten hulp vroegen bij het afluisteren van zes landen van de Verenigde Naties die invloedrijk waren in het goedkeuren van de Irakoorlog. De agente die besloot de informatie te delen is daarvoor vervolgd. Een jaar later hebben de autoriteiten de zaak tegen haar laten vallen.

Keira Knightley vertolkt de rol van Katherine. Haar tegenspeler is Matt Smith, die de journalist van The Observer speelt. Official Secrets komt op 18 oktober uit in het Verenigd Koninkrijk.