Al jaren is het een meezinger, de kersthit Feliz Navidad. Het vrolijke kerstliedje bestaat intussen maar liefst 50 jaar en is nog steeds niet weg te denken van de radio! De maker ervan, José Feliciano heeft dit weekend dan ook een nieuwe versie uitgebracht. Het verhaal achter een even simpel als succesvol liedje.