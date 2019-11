Goed weekend voor film Joker in Noord-Amerika

Joker is een megasucces. Vorige week moest de film echter de eerste plaats van de best scorende film over doen aan Maleficent, de film van Walt Disney.

Maleficent was de enige serieuze concurrent voor Joker deze week. De drie films die dit weekend hun première beleefden, konden de DC Comics-film niet bedreigen. De horrorfilm Countdown kwam tot 9 miljoen dollar en Sony's Black and Blue haalde ruim 8 miljoen op. The Current War: Director’s Cut moest het doen met 2,7 miljoen.

Overigens kent de bioscoopbranche in de VS een ietwat mager jaar. De verkoop van kaartjes ligt achter in vergelijking met vorig jaar en de branche moet in het laatste kwartaal alle zeilen bijzetten om de omzet van vorig jaar te benaderen.