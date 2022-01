Sterren herdenken overleden inspiratie Sidney Poitier (94)

Oprah Winfrey deelt een foto op haar Instagram waarop ze Poitier omhelst. „Voor mij is vandaag de allergrootste gevallen. Een mentor, vriend, broer en vertrouwenspersoon”, schrijft Winfrey bij de foto. „Ik koesterde hem, hield van hem. Hij had een gigantische ziel die ik voor altijd zal koesteren.” Oscar-winnares Viola Davis noemt Poitier „Een grootheid. Geen woorden kunnen beschrijven hoe jouw werk mijn leven radicaal heeft veranderd.” Ze vindt het dan ook een eer om hem gekend te hebben. „Jij toonde ons dat wij, als zwarte mensen, ertoe deden!!!”

Acteur Jeffrey Wright, bekend van The Batman en No Time To Die, noemt Poitier op Twitter „de enige in zijn soort.” „Wat een mooie, goede, warme en een oprecht vorstelijke man.” Ook onder anderen gitarist Stevie van Zandt, muzikant en schrijver Questlove en Whoopi Goldberg laten van zich horen. „Hij liet ons zien hoe we naar de sterren konden reiken”, aldus Goldberg.

Rassendiscriminatie

Poitier brak een lans voor zwarte Amerikanen in Hollywood doordat rassendiscriminatie in veel van zijn films het hoofdthema was. In misschien wel zijn bekendste film, Guess who’s coming to dinner (1967), speelt hij de toekomstige schoonzoon van een wit echtpaar. In die film kuste hij als eerste zwarte acteur in een Hollywoodfilm een witte vrouw. Hij pleitte ervoor dat zwarte mensen niet alleen maar de rol van slechterik hoefden te spelen en weigerde dan ook de in zijn ogen neerbuigende rollen. Hij maakte zo de weg vrij voor zwarte acteurs na hem.

In 2009 kreeg Poitier uit handen van president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom, de hoogste onderscheiding voor Amerikaanse burgers.