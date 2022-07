Burgemeester Halsema: Campert voor altijd in hart Amsterdam

Ⓒ ANP/HH

Schrijver Remco Campert is ’voor altijd in het hart van onze stad’. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema van Amsterdam in reactie op het overlijden van Campert. De dichter woonde al decennialang in de hoofdstad.