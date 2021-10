Slechts 285.000 kijkers voor Ranking the Stars, kijkers missen Paul de Leeuw

In het programma praten (voormalige) bekende Nederlanders over allerlei spannende onderwerpen. Het programma werd jarenlang geleid door Paul de Leeuw. Het stokje is dit seizoen overgenomen door Eddy Zoëy. Tot de BN’ers van dienst behoren dit jaar Patricia Paay, Ferry Doedens, Victoria Koblenko, Henk Westbroek en Peter Jan Rens.

Op sociale media constateerden veel kijkers woensdagavond al dat zij Paul de Leeuw misten. „Ranking the Stars zonder Paul de Leeuw is geen Ranking the Stars”, luidde een van de vele berichten op Twitter.