Kees van der Spek zet vraagtekens bij boek Tahmina Akefi

„Het bijzondere is dat we haar tijdens al die jaren dat ze een relatie hadden, bijna niet gezien hebben. Nooit. En ik heb Peter ook eigenlijk nooit over haar gehoord, moet ik eerlijk zeggen”, zegt Van der Spek, die een goede vriend was van De Vries. „Ik begreep ook dat het vaak aan en weer uit was, dat het geen constante relatie was. Dus ik denk dat ze het nu postuum heel groot maakt. Ik vind het niet altijd heel fris wat daar gebeurt.”

Cisca Dresselhuys vraagt Van der Spek vervolgens of hij het afkeurt dat Akefi nu met een boek komt over haar leven met de vorig jaar vermoorde De Vries. „Een beetje wel”, geeft Van der Spek toe. „Ik wist natuurlijk wel dat ze bestond, maar ik wist niet dat het zo groot was. Zij hield zich ook altijd heel afzijdig en nu opeens is ze heel erg op de voorgrond. Dat moet ze natuurlijk zelf weten. Maar volgens mij brengt ze daar meer verdriet mee teweeg dan dat ze daar iemand mee helpt.”

Akefi maakte eerder deze maand bekend dat het boek, getiteld Mijn Grote Liefde, half november uitkomt. Volgens haar waren zij en De Vries van plan samen een boek te schrijven, en besloot ze het project na zijn dood zelf af te maken. Akefi maakte pas in januari bekend dat zij en De Vries een relatie hadden. Zij leerden elkaar in 2015 kennen en hadden plannen om te trouwen.