Willeke Alberti: ’Ik vier de hele maand KERST!’

Ook voor Willeke Alberti wordt kerst 2020 een bijzondere én... een extra lange. ,,Ik vier het nu de hele maand.’’ Ⓒ HH/ANP

Ze werd vorige week gekozen tot Oma van het Jaar 2020, een eretitel waar WILLEKE ALBERTI maar wat trots op is. Haar kleinkinderen zullen echter, net als bij iedereen, niet allemaal tegelijk kunnen langskomen tijdens de feestdagen en dus is het de hele maand december kerst in huize Alberti. „Ik heb een grote familie, dus dan weet je het wel...”