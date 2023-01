Rick Astley klaagt rapper Yung Gravy aan om nadoen stem

In het nummer is een sample te horen van het nummer Never Gonna Give You Up van Rick Astley, waar de 56-jarige zanger wereldberoemd mee is geworden. Volgens de Britse zanger was er wel toestemming verleend om die sample te gebruiken. Maar hij stelt dat niemand toestemming heeft gekregen om zijn kenmerkende stem te imiteren. Volgens entertainmentsite TMZ eist Astley miljoenen van Matthew Hauri, zoals Yung Gravy eigenlijk heet.

Never gonna give you up is een van de grootste hits uit de jaren tachtig. Later groeide het uit tot een internettrend, ’Rickrolling’. Rickrolling is een grap waarin internetgebruikers een link naar iemand sturen die over een bepaald onderwerp gaat, maar dan opeens terechtkomen bij de videoclip van Astley’s hit Never Gonna Give You Up. Het nummer kreeg afgelopen jaar weer veel aandacht nadat het een grote rol speelde in een aflevering van de Apple TV+-hitserie Ted Lasso.