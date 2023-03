Premium Het beste van De Telegraaf

Married at first sight- seriesblog aflevering 19 Mafs: Bokito maakt bruidegom aan het huilen

Martijn maakt zijn intrede op het karaokefeest van de koppels. Ⓒ Videoland

Twee huilende bruidegommen en de verstierende comeback van faalkoppel Martijn en Nicole: Married at first sight bevat in de 19e aflevering eindelijk weer ouderwetse porties drama. Al wordt het geduld van de kijker pas tegen het einde beloond en wint het potje Wie is de mollen aan het einde van het koppelsweekend niet bepaald de originaliteitsprijs.