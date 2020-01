Heidi Klum ontkent nare sfeer bij AGT: ’Alleen maar respect’

Wat Heidi Klum betreft, is er geen sprake van racisme, meldt E News. „Ik heb niets anders dan geweldige ervaringen gehad. Ik kan niet spreken voor Gabrielle, maar ik heb niet hetzelfde ervaren. In beleving behandelt iedereen elkaar met het grootste respect. Ik heb nooit iets gezien dat raar of kwetsend was.”

Eerder schetste Gabrielle Union de cultuur achter het programma als die van een ’voetbalkantine’, waarbij ze commentaar kreeg op haar haar en haar kleding. Er zou een ’verziekte sfeer’ hangen op de set en Simon Cowell zou illegaal gerookt hebben in het gebouw. Nadat Union daarvan beklag deed, zouden haar carrièrekansen gefrustreerd worden. Na een vijf uur durende meeting van Union met de zenderbazen, besloten die een onderzoek in te stellen. Afdelingshoofd Entertainment van NBC, Paul Telegdy stelt dat het onderzoek intussen volop loopt, maar kan niet zeggen wanneer het is afgerond.

Klum ontkent dat er een ’kleedkamermentaliteit’ zou heersen op de set of dat er overdreven veel aandacht was voor haar kapsel of kleding. „Natuurlijk is er altijd een soort kat-en-muisspelletje, maar dat is voor de lol. Je zegt eens iets geks.” Ze vindt dat mensen zich dan ook niet te snel druk moeten maken over uitspraken die bedoeld zijn als grapje. „Voor mij gaat het erom mensen te vermaken als je op tv bent. Ik wil dat mensen een leuke tijd hebben, even kunnen ontsnappen aan hun leven om gewoon lol te hebben en te genieten.”