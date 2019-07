Celebrity Call Centre start met 223.000 kijkers

Ⓒ ANP

Het nieuwe BNNVARA-programma Celebrity Call Centre is zondagavond afgetrapt met 223.000 kijkers op NPO 3. De show, waarin BN'ers als Filemon Wesselink en Ellie Lust telefoontjes aannemen over allerlei onderwerpen, stond niet in de lijst met 25 best bekeken programma's van de dag. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.