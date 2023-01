Monica Geuze: ’Ik zie nu pas hoe lekker het kan zijn om niet alles te delen’

„Ik was me langer dan acht jaar constant aan het verantwoorden tegenover de mensen die naar mij keken”, aldus Geuze. „De laatste jaren merkte ik al vaker: ik wil meer in het moment leven in plaats van doorlopend terugrapporteren naar de kijkers. Maar dan voelde ik mij weer schuldig dat ik dingen niet aan het delen was. Nu zie ik pas hoe lekker het kan zijn om niet alles te delen.”

Geuze vindt het „gestoord” dat het feit dat zij stopt met vloggen werd besproken in het NOS Journaal. „Ik heb mijn leven gefilmd omdat het heel natuurlijk voelde, dat doet het nu niet meer. Maar is dat dan achtuurjournaal-waardig nieuws? Dat vind ik niet.”

Ze stoorde zich wel aan veel onlinereacties: „Mensen die vroegen: wie is die trien? Ik heb er ook niet om gevraagd om een item in het journaal te worden.”

Andere sociale media

Geuze mag dan gestopt zijn met vloggen, fans kunnen nog wel genieten van haar content op sociale media. Haar YouTube-account wordt niet gesloten en ze blijft video’s maken. De invulling daarvan moet ze alleen nog bedenken. Ook blijft ze actief op Instagram en TikTok.

Acht jaar geleden begon Monica Geuze met haar dagelijkse vlogs, waarin ze de kijker meeneemt in haar leven. Een paar jaar later besloot de influencer om daar een wekelijkse vlog van te maken. Geuze heeft 545.000 abonnees op haar YouTube-kanaal.