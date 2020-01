Is Rihanna samen met ASAP Rocky?

Vorig jaar werden Rihanna en A$AP ook al aan elkaar gelinkt. Opmerkelijk genoeg zou ze toen ook net een punt achter haar relatie met Jameel hebben gezet. Kort daarna kwamen de twee weer samen, maar de zangeres gaat nu alsnog als single door het leven.

Dat ze nu opnieuw met A$AP Rocky wordt gespot - dit keer achter de schermen van een benefietconcert in New York - is voor Amerikaanse media reden om geruchten over een mogelijke romance tussen de twee weer nieuw leven in te blazen. Al sinds Rihanna en A$AP Rocky in 2013 samen een videoclip opnamen in Manhattan duiken met regelmaat verhalen op die suggereren dat de twee meer dan alleen vrienden zijn. Rihanna had eerder relaties met Drake en Chris Brown.