Joey Kugelmann maakt single met The voice kids-Feej

Kugelmann zingt het duet samen met TVK Feej: „Pas als je je op je gemak voelt, kun je echt stralen.” Ⓒ Foto sjoet.xyz

Kinderen die niet lekker in hun vel zitten, kunnen even hun hart ophalen. Speciaal voor hen hebben singer-songwriter Joey Kugelmann (28) en Feej Datthijn (12) een single uitgebracht. ,,We willen met het nummer Sterker hoop en vertrouwen geven.”