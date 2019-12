Zac Efron bijna overleden tijdens opnames Killing Zac Efron

De 32-jarige acteur kampte met een ’vorm van tyfus of een vergelijkbare bacteriële infectie’. De krant meldt dat de acteur zeven dagen in het St. Andrews War Memorial Hospital in Brisbane heeft gelegen. Zijn toestand was stabiel toen hij daar werd opgenomen. Inmiddels hebben artsen hem ontslagen uit het ziekenhuis. De Hollywoodster mocht op kerstavond terug naar huis in de Verenigde Staten.

De High School Musical-acteur was op een onbewoond eiland voor tv-opnames. Hij moest voor het programma Killing Zac Efron van streamingdienst Quibi zien te overleven met alleen een basisuitrusting en een lokale gids.

Bekijk ook: Zac Efron probeert te overleven op onbewoond eiland