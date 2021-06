Monique Westenberg: ik werd mishandeld in mijn relatie

Hoewel ze in het interview benadrukt dat ze niet veel kwijt wil over haar ex André, laat ze wel weten dat ze door haar relatie met de zanger van zichzelf is gaan houden. „De liefde die ik in mijn relatie met André kende, had ik daarvoor nog nooit gehad”, aldus Westenberg. „In die relatie ging ik voor het eerst ook van mezelf houden.”

Westenberg is in het magazine bijzonder openhartig over de relaties die ze had vóór ze André leerde kennen. Zo zegt ze dat ze in haar vorige relaties is mishandeld, zowel lichamelijk als geestelijk.

Verder laat Westenberg weten dat ze ’weer stabiel en gelukkig’ is, ’maar onder verdrietige omstandigheden’. Ze staat momenteel niet open voor een nieuwe liefde in haar leven.