Charles en Camilla naar Nieuw-Zeeland

„Ik ben verheugd om hen terug te mogen verwelkomen”, aldus Ardern, die eerder al Charles’ oudste zoon prins William op bezoek had om te delen in het nationale verdriet na de terroristische aanslag in Christchurch. „Ik weet dat het paar enorm heeft genoten van de warme gastvrijheid van de Nieuw-Zeelanders”, meende de premier ook.

Clarence House heeft zoals te doen gebruikelijk nog geen nadere details over het bezoek bekend gemaakt, maar het ligt voor de hand dat behalve Auckland en Wellington ook Christchurch wordt bezocht. Voor Charles, die in 1970 in gezelschap van zijn ouders voor het eerst op bezoek was in Nieuw-Zeeland, wordt het zijn tiende visite.