Honden Lady Gaga gestolen, uitlater vier keer in borst geschoten

Ryan Fischer, zoals de uitlater heet, liep samen met Gaga’s geliefde viervoeters Koji, Miss Asia en Gustavo rond tien uur ’s avonds in West-Hollywood, totdat hij onder vuur werd genomen vlak bij zijn huis. Daarna vluchtten de misdadigers in een witte BMW. De politie trof Fischer bij kennis aan, maar de uitlater had problemen met ademen. Vervolgens is hij naar het ziekenhuis gebracht.

Koji en Gustavo zijn gestolen door de onbekende mannen, Miss Asia wist weg te komen en is later gevonden door de politie. Fischer zorgde voor de honden, terwijl Lady Gaga momenteel in Italië verblijft.