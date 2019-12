Edwin Evers presenteert Top 4000

De voormalig 538-dj was in november al gevraagd door Ekdom om mee te doen aan de Top 4000 en na even nadenken kon Evers niet weigeren. „Gerard overviel me een tijdje geleden een beetje met zijn vraag, maar ik vind het een leuk en spontaan idee. Ik heb de Top 4000 de afgelopen jaren al gevolgd en ik heb wel iets met een hitlijst waarin zo’n beetje alle gave pophits van de afgelopen vijftig jaar te horen zijn! Ik kijk ernaar uit om volgende week voor één keer deze lijst te presenteren op Radio 10.”

Edwin Evers stopte vorig jaar met zijn carrière als radio-dj. Na 21 jaar gewerkt te hebben in zijn ochtendshow Evers Staat Op, besloot hij ’een ander leven te willen met iets meer lucht.’ Of zijn optreden bij Radio 10 betekent of hij weer vaker in actie zal komen, moet nog blijken. Onlangs zei de dj dat hij nog geen plannen heeft om vast terug te keren op de radio, maar meer ziet in tijdelijke zaken.