Oude en nieuwe reeksen van politiek drama Borgen op Netflix

De vierde reeks Borgen gaat bij de Deense omroep DR in première voordat het wereldwijd op Netflix beschikbaar komt. In het nieuwe seizoen keren hoofdrolspelers Sidse Babett Knudsen als Birgitte Nyborg en Birgitte Hjort Sørensen als Katrine Fønsmark terug.

In de nieuwe Borgen wordt de kijker opnieuw meegenomen in het leven van Birgitte Nyborg, haar team en de media die haar volgen. De politica is nu de Deense minister van Buitenlandse Zaken. Daarnaast volgt de serie het carrièrepad van Katrine Fønsmark. In het nieuwe seizoen is ze terug in de journalistiek na een tijd het hoofd van Birgittes persafdeling te zijn geweest. Ze heeft in het nieuwe seizoen een baan bij een grote, nationale televisiezender als hoofdredacteur nieuws gekregen.

„Borgen is een uniek Deens verhaal over het politieke en persoonlijke drama dat zich ontvouwt onder de mensen die ons land leiden. We zijn erg blij dat we Borgen en de personages samen met Netflix weer tot leven kunnen brengen. We kijken ernaar uit om terug te keren naar het verhaal en de personages. Zo hopen we een zeer actueel verhaal over een politiek onderwerp met wereldwijde gevolgen te vertellen”, zegt Christian Rank, de dramaregisseur van DR.