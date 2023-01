Filmmaakster onderzoekt: bestaat sprookje van Shangri-La echt?

Wat: documentaire

Regie: Mirka Duijn, Nina Spiering

Het documentaire-essay Sangri-La: Paradise under construction neemt ons mee naar Deqin. Deze Tibetaanse regio in China claimt het imaginaire Eden te zijn waar de Britse schrijver James Hilton zijn wereldberoemde roman Lost horizon (1933) over schreef. Er zou zelfs een wetenschappelijk rapport zijn dat deze bewering onderbouwt.

Mirka Duijn en haar co-regisseur Nina Spiering - die onder meer tekende voor de animaties - laten verschillende mensen aan het woord en versnijden die interviews met hun archiefvondsten. Zo tonen zij hoe fictie en werkelijkheid in elkaar verstrengeld raakten. Want Hilton zelf mag Tibet dan nooit hebben aangedaan, zijn fantasie werd gevoed door reisverslagen, fotoreportages en neergepende herinneringen van missionarissen die er wél waren geweest. Ook zijn er in het gebied wel degelijk vliegtuigen gecrasht, zoals in de roman gebeurt.

Toeristische overwegingen

Duijn komt er achter dat het huidige Shangri-La - dat die naam nog niet zo lang draagt - uit toeristische en economische overwegingen is gefabriceerd. Zo was de ’oude stad’ die zij bezoekt er negentien jaar geleden nog helemaal niet en blijken de ’traditionele’ groepsdansen op het plein recent uit andere regio’s te zijn geïmporteerd.

Bij haar groeit bovendien het besef dat haar aanwezigheid en haar vragen de verhalen die zij te horen krijgt kleuren en vervormen. Feiten worden door mensen die zij spreekt verdoezeld ten gunste van het sprookje, omdat dat de officiële lijn is óf vanuit de overtuiging dat zij die versie juist wil horen. Dapper is dat de maaksters van deze documentaire daarmee ook hun eigen werk en positie kritisch tegen het licht houden. .

✭✭✭