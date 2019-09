Derksen: ’Ik heb spijt dat ik op Baudet heb gestemd’

In het het verleden liet de analist zich al vaker negatief uit over Thierry Baudet, maar toch geloofde hij ook altijd wel in de kracht van de politiek leider van Forum voor Democratie. Daar komt hij nu echter op terug. „Ik maak me over Baudet wel zorgen. Die heeft het voor zichzelf verknald, want die wordt een extremist. Een ongeloofwaardige extremist”, vertelt Derksen in Veronica Inside.

„Hij is een ongeleid projectiel. Ik heb spijt dat ik op hem gestemd heb. Het was voor mij een tegenstem op GroenLinks. Maar ik vond ook wel dat hij redelijk verfrissende ideeën had, maar hij is het nu voor zichzelf aan het verknallen. En wat ’ie opgebouwd heeft, heeft ’ie zelf weer helemaal afgebroken, dus hij kan niemand iets kwalijk nemen.”