Songfestivalduo Mia en Dion reageert op kritiek

Het duo had zich van tevoren al voorbereid op het feit dat niet iedereen positief zou gaan zijn. „Je gaat altijd mensen hebben die het leuk vinden en mensen die het niet leuk vinden”, vertelt Dion. „Daarom dachten wij, we sluiten ons er een beetje van af. Want anders zit je in een constant mijnenveld van mensen die je goed vinden en mensen die je slecht vinden.”

Het lukt hen echter niet volledig om zich af te sluiten van de kritiek. Mia erkent dat bij de laatste paar optredens dingen mis zijn gegaan. „We gaan niet liegen, we hebben het teruggekeken en gehoord en we snappen dat het niet overkwam zoals we zelf hadden gehoopt”, zegt ze.

Achter de schermen heeft het nodige afgespeeld, vervolgt Mia. „We hadden veel pech met de in-ears en de techniek. Door het hele circus is er ook gewoon weinig tijd geweest voor het voorbereiden. Daardoor is het minder goed gegaan dan we zelf hadden gewild.” Toch blijft ze positief: „Dat laten we gaan en we gaan lekker door. Zoiets kan gebeuren!”

„Ze zijn heel hard aan het werk met het hele team”, zegt een woordvoerder van AVROTROS. Duncan Laurence, die meeschreef aan inzending Burning Daylight, is er „heel erg bij betrokken.” De woordvoerder laat verder weten dat het duo ook gedurende het hele traject door een coach wordt begeleid.

De Nederlandse songfestivalinzending ligt sinds vorige week onder een vergrootglas omdat het in respectievelijk Madrid en Amsterdam twee niet geheel vlekkeloze optredens verzorgde. Inmiddels springen verschillende prominenten ook voor hen in de bres. Zo stak Douwe Bob hen maandag in het NOS Journaal een hart onder de riem.