Daniel Radcliffe: ’Mensen willen weten waarom ik niet in de war ben’

„Ik was me er al vroeg van bewust dat mensen erg lage verwachtingen hebben van hoe ik ben”, vertelt Radcliffe in The Mirror. „Dat is eigenlijk geweldig, omdat je dat hopelijk altijd kunt overtreffen.” De 32-jarige acteur heeft al meerdere keren de vraag gekregen hoe het komt dat hij niet „in de war is”. „Ik heb niet echt een bevredigend antwoord voor mensen”, zei hij.

Volgens de acteur, die tien jaar lang het karakter van Harry Potter speelde, hebben zijn ouders hem erg geholpen in die beginperiode. Zij hielden hem met beide benen op de grond en hielden in de gaten of hij plezier bleef houden in het acteren.

Tienersterren als Lindsay Lohan, Britney Spears en Macauley Culkin ging de plotselinge bekendheid minder goed af. Verslavingen en depressies lagen continu op de loer. Radcliff heeft enkele jaren geleden wel een alcoholprobleem gehad, waarover hij openlijk vertelde. Hij dronk om met zijn wereldwijde bekendheid om te gaan na het succes van de Harry Potter-films. In 2010 besloot hij voorgoed te stoppen met alcohol.