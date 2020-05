Di-rect alweer genomineerd voor Gouden Notekraker

De award wordt dit jaar op 22 september uitgereikt in Paradiso. „Juist nu is het belangrijk om met de uitreiking van de Notekraker te laten zien wat het Nederlandse livecircuit zo uniek maakt”, stelt de organisatie. Zelfs koning Willem-Alexander sprak onlangs zijn waardering uit voor de Nederlandse festivals en beklemtoonde het belang van live-optredens.

De anderen genomineerden dit jaar zijn Akwasi, Chef’ Special, Danny Vera, DeWolff, Eefje de Visser, Fresku, Henny Vrienten, Michelle David & The Gospel Sessions en Typhoon. Er wordt ook een Zilveren Notekraker uitgereikt, voor de belangrijkste nieuwkomer het afgelopen jaar.

De 35.000 musici die bij Sena en NTB zijn aangesloten kunnen de komende maanden hun stem uitbrengen op de genomineerden. De uitreiking zal dit jaar vanwege de coronacrisis bescheiden zijn. De exacte vorm kan pas worden bepaald als duidelijk is wat tegen die tijd de actuele RIVM-maatregelen zijn, aldus de organisatie.

Het is wel de bedoeling dat een aantal genomineerden ’in kleine bezetting’ zal optreden. De Gouden Notekraker ging vorig jaar naar My Baby, en in 2018 naar de Portugese zangeres Magda Mendes.