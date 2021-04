’Ex Sonja Bakker in hoger beroep tegen veroordeling mishandeling’

Omdat hij aan Privé eind maart liet weten niks af te weten van de veroordeling - waarbij de rechter hem een taakstraf van zestig uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken oplegde - is het enigszins opmerkelijk dat hij nu hoger beroep zou hebben aangetekend.

Ondanks dat zowel Sonja als Barry stelden dat Barry teveel had gedronken en alleen verbaal tekeer was gegaan, nadat ze de lancering van Sonja’s nieuwe boek met een hotelovernachting zouden vieren, bleek veel later pas dat Sonja op 27 november aangifte van mishandeling had gedaan. Uit de aanklacht op de rechtbankrol werd duidelijk dat hij haar aan haar armen en haar haren heeft getrokken. Ook heeft hij haar geslagen.

Op 11 maart bevestigde Sonja aan Privé toch een punt achter de relatie te zetten. ,,Helaas is het over met Barry. We hebben onze liefde nog een kans gegeven maar dat was tevergeefs. Het is weer misgegaan en voor mij een reden om alleen verder te gaan. Voor de rest wil ik er niks over kwijt. Ik moet aan mijzelf gaan denken. De pijn moet slijten en mijn kinderen hebben alle aandacht nodig”, aldus Sonja.