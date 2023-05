Premium Het beste van De Telegraaf

’Taylor Swift en Matty Healy zijn smoorverliefd op elkaar’

Door Charlie van Elswijk Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images, Instagram

Nadat Taylor Swift (33) haar zesjarige relatie met Joe Alwyn recentelijk heeft beëindigd, is zij naar verluidt alweer smoorverliefd op een nieuwe man: de Britse Matty Healy (34), de frontman van de band The 1975. Hij is maar liefst drie avonden achter elkaar gaan kijken naar haar Eras tour, en stond daar nog net niet te kwijlen. Het lijkt helemaal aan te zijn tussen de twee.